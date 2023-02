João Victor e l’appuntamento con la Juve

Nel mercato degli scambi e delle idee, il Nantes ha cercato di rinforzarsi a gennaio con due prestiti. Ha preso l’attaccante Andy Delort , sei gol in Ligue 1 con il Nizza , e il brasiliano João Victor , difensore centrale, arrivato dal Benfica per tamponare l’infortunio al ginocchio di Nicolas Pallois . Sono stati i regali del presidente Waldemar Kita , imprenditore polacco, al tecnico Antoine Kombouaré , tredicesimo in campionato e pronto ad affrontare la Juve nei playoff di Europa League , il 16 febbraio a Torino e il 23 allo stadio della Beaujoire .

ESAME VLAHOVIC - Il colpo a sorpresa è stato João Victor, che il Benfica ha deciso di cedere solo per sei mesi, senza concedere al club francese il diritto di riscatto. E’ rimasto in panchina nella gara con il Clermont (0-0), mentre è stato schierato nel blocco dei titolari mercoledì contro l’Olympique Marsiglia (0-2). Toccherà al brasiliano marcare Vlahovic. Nel Benfica aveva poco spazio, era chiuso da Antonio Silva (clausola da cento milioni) e dal capitano Otamendi, campione del mondo con l’Argentina. João Victor ha ventiquattro anni, è nato il 17 luglio del 1998 a Bauru, è alto un metro e 87.



IL PROFILO - Regista difensivo, forte di testa e in marcatura. Svelto, elegante, lancio lungo. Si muove di solito sul centro-destra, in una linea difensiva a quattro. Ha un contratto con il Benfica fino al 2027. E’ cresciuto nel Botafogo, ha giocato nell’Atletico Mineiro, nell’Internacional di Porto Alegre e nel Corinthians. E’ costato nove milioni e mezzo al Benfica, è sbarcato a Lisbona nella scorsa estate: i dirigenti, in sintonia con il tecnico Roger Schmidt, hanno deciso a gennaio di lasciarlo partire. Nei primi sei mesi trascorsi in Portogallo era stato utilizzato solo due volte in Primeira Liga per 114 minuti e per 29 minuti nella Taça de Portugal. Il Nantes ha provato a ottenere un’opzione per riscattarlo: argomento mai preso in esame dal Benfica.