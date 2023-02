Brennan Johnson e i trenta acquisti del Nottingham Forest

Evangelos Marinakis è un imprenditore greco: guida la Capital Maritime & Trading Corp. Finanza e calcio: è proprietario dell’ Olympiacos . E nel 2017 ha allargato i suoi confini, acquisendo il pacchetto di maggioranza del Nottingham Forest . Ha rilanciato il club inglese e lo ha fatto tornare in Premier League nello scorso maggio, dopo ventitré anni. Promessa mantenuta. Non solo, ha comprato trenta giocatori in sei mesi. E ha portato al City Ground anche Keylor Navas , arrivato a gennaio in prestito dal Paris Saint Germain . Il trentesimo colpo è stato André Ayew , l’attaccante ghanese che si era svincolato dopo l’avventura con l’ Al-Sadd .

LA RIVOLUZIONE - Gli altri ventotto acquisti? Marinakis ha preso Freuler dall’Atalanta, Renan Lodi e Felipe dall’Atletico Madrid, Jesse Lingard (ex Manchester United), Danilo (talento cresciuto nel Palmeiras), Awoniyi dall’Union Berlino, Neco Williams dal Liverpool, Aurier (ex Paris Saint Germain). Un quadro completato da Dean Henderson, Giulian Biancone, Moussa Niakhate, Omar Richards, Wayne Hennessey, Brandon Aguilera, Harry Toffolo, Lewis O’Brien, Orel Mangala, Emmanuel Dennis, Cheikhou Kouyate, Morgan Gibbs-White, Hwang Ui-jo, Willy Bolly, Josh Bowler, Loic Bade, Adnan Kanuric, Gustavo Scarpa, Chris Wood, Jonjo Shelvey. L’obiettivo? Conquistare la salvezza. E la strada, per la squadra allenata da Steve Cooper, è quella giusta. Ventiquattro punti in ventidue giornate, quattordicesimo posto, +6 sull’Everton, terz’ultimo, che ha esonerato Frank Lampard e chiamato Sean Dyche.

LA SORPRESA - Keylor Navas si è presentato con grandi parate. Awoniyi ha segnato quattro gol. Freuler dirige il centrocampo tra Mangala e Danilo. Ma il giocatore che ha inciso di più, finora, è stato Brennan Johnson, gallese, attaccante, ventuno anni, cinque reti, cresciuto nel vivaio del Nottingham Forest, che vinse per due volte la Coppa dei Campioni nel 1979 e nel 1980 con Brian Clough in panchina: era la squadra di Shilton, Robertson e Birtles. Ora il gioiello di casa è Brennan Johnson, che piace alle big della Premier e ha un contratto fino al 2026. Costa venti milioni di sterline. Era stato decisivo anche in Championship con sedici gol e nove assist. C’è la sua impronta sulla rinascita del Nottingham Forest.