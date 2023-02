Douvikas, 11 gol nell’Utrecht: è il capocannoniere dell’Eredivisie

In Grecia giocava nell’Asteras Tripolis e nel Volos NPS. L’Utrecht lo ha scoperto grazie al software dei suoi osservatori e a qualche telefonata. E così, nell’estate del 2021, i dirigenti del club olandese hanno preso l’aereo per andare a definire la trattativa. Anastasios Douvikas è costato un milione e duecentomila euro, aveva chiuso il campionato con il Volos NPS segnando dieci gol. Soldi che si sono rivalutati subito, perché il centravanti è entrato in Eredivisie da protagonista, in rapporto all’età e ai soldi investiti. Nove reti nello scorso torneo, già undici in questa stagione.