Fabricio Diaz, dal Sudamericano Under 20 all’offerta del River Plate

E’ uruguaiano, ma ha ricevuto da qualche mese anche il passaporto italiano, perché sua mamma - Veronica Badaracco - ha origini liguri. Fabricio Diaz si è preso la scena durante il Sudamericano Under 20, che si è svolto in Colombia ed è stato vinto a metà febbraio dal Brasile dopo dodici anni. Centrocampista totale: visione di gioco e geometrie da regista puro, tackle e pressing. Mediano, regista o mezzala. Due idoli: Bentancur e Valverde. All’inizio di gennaio valeva mezzo milione di dollari. Ora il Liverpool di Montevideo ha fatto sapere ai suoi agenti della GBG Global Business Group che è pronta a cederlo solo per cinque milioni. In prima fila c’è il River Plate: il direttore sportivo Enzo Francescoli sta lavorando per portarlo a Buenos Aires. Trattativa aperta, i Millonarios contano di definirla entro la metà di marzo.