Kerkez, la maglia del Milan e l’idea della Lazio

Era stato scoperto da Paolo Maldini . Nel Milan , dopo gli allenamenti con la Primavera di Federico Giunti , si fermava a studiare Theo Hernandez , il suo modello. Ha abitato per undici mesi vicino al centro sportivo di Milanello , ha imparato l’italiano e ha aspettato un’occasione da Stefano Pioli per debuttare in Serie A. La Lazio lo ha seguito per diverso tempo. Era pronta a investire su Milos Kerkez , terzino sinistro dell’ Ungheria e dell’ Az Alkmaar . Video e relazioni, il direttore sportivo Tare aveva raccolto materiale su questo ragazzo di diciannove anni, nato a Vrbas , in Serbia , perché i suoi genitori lavoravano in quel periodo nella provincia di Voivodina . Tare lo aveva notato nel 2021, quando Kerkez giocava nei baby del Milan. Alla fine di gennaio del 2022, poi, i dirigenti rossoneri avevano deciso di cederlo all’Az Alkmaar, pronto a offrire due milioni.

BORUSSIA DORTMUND E BENFICA - In autunno la Lazio aveva pensato di riportarlo in Italia. Ma poi la strada si è complicata, perché Kerkez è diventato uno dei giovani più interessanti nel suo ruolo. E così, adesso, l’Az Alkmaar accarezza l’idea di realizzare con il suo cartellino una ricca plusvalenza. Si parte da una valutazione di dieci milioni. Diverse le offerte sul tavolo: Borussia Dortmund, Benfica e Real Sociedad. Una buona notizia anche per il Milan, che si è garantito una percentuale del 10% sulla rivendita.

LA CONFERENCE - La Lazio lo ha corteggiato. E ora, tra qualche giorno, il 7 marzo, all’Olimpico, si troverà Kerkez come avversario negli ottavi di Conference. Il sorteggio di Nyon, infatti, ha riservato per Sarri l’incrocio con il club olandese, allenato da Pascal Jansen e terzo in Eredivisie con 44 punti, a -2 dall’Ajax e a -5 dal Feyenoord. Un appuntamento speciale, un’altra splendida vetrina per Milos Kerkez, maglia numero 5, un metro e 80, due gol in campionato e uno in Conference. E’ nato il 7 novembre del 2003, ha cominciato a giocare nell’OFK Vrbas. Ha un contratto che scade nel 2026, ma la sua avventura nell’Az Alkmaar si concluderà alla fine di giugno. Ha giocato anche nel Rapid Vienna, nell’Hodmez e nel Györ. Nell’Ungheria può contare sulla stima del ct Marco Rossi, che lo ha lanciato nella fase a gironi di Nations League.