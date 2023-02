Zaïre-Emery, il Psg e i paragoni con Pogba

Il Paris Saint Germain ha evitato di ripetere l’errore commesso con Kingsley Coman , cresciuto nel centro sportivo a Camp des Loges e poi lasciato andare via a parametro zero: proprio l’attaccante dl Bayern , nel 2020, ha sfilato la Champions al club dello sceicco, segnando il gol della festa (1-0) nella finale di Lisbona , allo stadio Da Luz . Una grave leggerezza. E quel ricordo è tornato di attualità anche qualche giorno fa, il 14 febbraio, quando Coman ha segnato al Parco dei Principi nella sfida d’andata degli ottavi di Coppa dei Campioni. Una ragione in più che ha spinto il Paris Saint Germain a muoversi con decisione per blindare il nuovo gioiello del vivaio: Warren Zaïre-Emery , classe 2006, diciassette anni l'8 marzo, passaporto francese, nato a Montréuil , genitori della Martinica . Un centrocampista abituato a convivere da tempo con paragoni illustri e ingombranti. Già, perché i tifosi del Psg, sui social, lo considerano un potenziale Paul Pogba .

LE CARATTERISTICHE - Mediano, regista o mezzala. Diverso nel fisico, rispetto allo juventino: Zaïre-Emery è alto un metro e 78. Uniti dallo stile, dal passo morbido, dalla capacità di inserirsi in area. Warren ha vinto l’Europeo Under 17 con la Francia. E da qualche settimana si è ritagliato spazio nella squadra dei big. Non ha esitato, Christophe Galtier, a lanciarlo. E la risposta di Zaïre-Emery è stata brillante. Dodici presenze e due gol in Ligue 1: ha messo il timbro contro il Montpellier (il primo febbraio) e il Monaco (l’11 febbraio). E’ entrato anche nella storia della Champions. Contro il Bayern, a 16 anni e 343 giorni, è diventato il più giovane calciatore a partire titolare in una sfida a eliminazione diretta di questo torneo.

IL MANAGER MENDES - Zaïre-Emery ha rinnovato il contratto fino al 2026, nessuna clausola di rescissione per questo centrocampista, che aveva iniziato a giocare da bambino nella scuola-calcio di Aubervilliers. Il Paris Saint-Germain lo ha notato e preso nel 2014. Una crescita costante, il dna dei talenti puri: a quindici anni era già titolare nell’Under 19 in Youth League e si allenava spesso nel centro sportivo del Psg a Poissy con il tecnico Mauricio Pochettino, predecessore di Galtier. Come procuratore ha scelto Jorge Mendes.