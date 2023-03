Da Holohan a Lloyd, la favola interrotta del Grimsby Town

E’ una città di mare, Cleethorpes , contea del Lincolnshire . E i giocatori della sua squadra di calcio, il Grimsby Town , sono chiamati “ The Mariners ”, i marinai. Qui ha cominciato ad allenare un mito come Bill Shankly , manager molto amato ad Anfield Road , la casa del Liverpool : rimase sulla panchina dei Reds dal 1959 al 1974, vinse nove trofei, tra i quali anche la Coppa Uefa del 1973 battendo in finale il Borussia Mönchengladbach di Jupp Heynckes , Günter Netzer , Rainer Bonhof , Berti Vogts e Allan Simonsen . A Shankly è stata dedicata anche una monumentale statua davanti alla stadio.

LA FAVOLA INTERROTTA - Il Grimsby Town non frequenta il salotto buono del calcio inglese dal 1948, quando la Premier League non era stata ancora inventata e il campionato si chiamava First Division. Ora milita in quarta serie, ma nei giorni scorsi ha vissuto un sogno, sfiorando la semifinale di Coppa d’Inghilterra. Un evento suggestivo, una domenica da fantascienza per i “Mariners”, battuti però per 5-0 nei quarti dal Brighton di De Zerbi. La FA Cup ha restituito visibilità a un club che vanta quasi un secolo e mezzo di storia: fu fondato, infatti, nel 1878. Le maglie bianconere, il fascino antico del Blundell Park, stadio che ospita al massimo diecimila spettatori.

L’AVVENTURA - Il Grimsby Town, allenato da Paul Hurst, era arrivato ai quarti dopo aver eliminato il Plymouth Argyle, il Cambridge United, il Burton Albion, il Luton. E anche il Southampton, club che partecipa alla Premier dal 2012: decisiva la doppietta dell’irlandese Gavan Holohan, trentuno anni, mezzala. Una vetrina, quella della Coppa d’Inghilterra, che ha regalato prestigio anche al centravanti George Lloyd, ventitré anni, inglese di Gloucester, e al jolly offensivo John McAtee, classe 1999, quattro gol e quattro assist in quarta serie. Perso il treno per la semifinale di FA Cup, adesso il Grimsby ha una priorità: tornare a concentrarsi sul campionato per evitare di scivolare in quinta divisione. E’ quindicesimo in classifica e sabato pomeriggio affronterà in casa il Walsall.