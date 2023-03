Pablo Torre, clausola da 100 milioni: il Barça non si ferma a Gavi, Pedri e Ansu Fati

Xavi ha quasi mantenuto la promessa. Il Barcellona comanda la Liga: ha in tasca il ventisettesimo titolo della sua storia. Sessantotto punti in ventisei giornate: +12 sul Real Madrid, che non riesce a vincere per due volte di fila il campionato dal biennio 2006-2008 con Fabio Capello e Bernd Schuster in panchina. Barcellona padrone, senza rivali, almeno finora: ventidue vittorie, due pareggi, due sconfitte, quarantanove gol realizzati e nove subiti. Xavi era arrivato un anno fa per sostituire Ronald Koeman. E ha ridisegnato con razionalità il Barça, potendo contare sull’appoggio totale del presidente Joan Laporta. I blaugrana non conquistano il titolo dal 2019: l’ultimo tecnico a vincerlo è stato Ernesto Valverde, grazie ai 36 gol di Leo Messi.