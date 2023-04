Gabri Veiga, parte la sfida tra Real, Barça e City

Nel suo contratto è stata inserita una clausola da quaranta milioni. Xavi ha consigliato al presidente Laporta di presentarsi subito negli uffici del Celta Vigo, che si trovano in Rúa do Príncipe, e di portare Gabri Veiga al Barcellona: con Pedri e Gavi, in base ai ragionamenti dell’ex maestro del tiki-taka, questo ragazzo del 2002 potrebbe comporre un centrocampo favoloso per dieci anni. Ma la mezzala nata in Galizia, a O Porriño, classica tappa del pellegrinaggio verso Santiago di Compostela, non piace solo al club blaugrana. Si è mosso il Real Madrid. Ha cominciato a informarsi l’Atletico di Simeone. E nell’ultima settimana è entrato in scena il Manchester City, pronto a tentare il sorpasso con la benedizione di Guardiola, che ha seguito e promosso Gabri Veiga, vent’anni, un metro e 84, eleganza e dinamismo, visione di gioco e tempi di inserimento, nove gol e quattro assist in ventisei partite di campionato. E’ cresciuto nel Celta Vigo, ha un contratto che scade nel 2026. Il mercato non è la priorità, però. Prima vuold aiutare la squadra allenata dal portoghese Carlos Carvalhal a chiudere in bellezza la stagione: 35 punti in 27 giornate, c’è ancora spazio per il sogno di qualificarsi alla Conference.