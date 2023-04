Matheus Araujo, parte la caccia al baby del Corinthians

Qual è il principio? Risposta semplice: nel Corinthians tutti hanno un prezzo, perché l’unica regola che conta riguarda l’auto-finanziamento e la capacità di garantirsi sempre un ricambio generazionale di buon livello, grazie al vivaio. E così, il club di San Paolo , che ha vinto sette titoli nazionali e una Coppa Libertadores , ha capito che presto potrebbe salutare un altro dei suoi pezzi pregiati, nel pieno rispetto di una tradizione che ha visto il Corinthians cedere in passato giocatori come Tevez , Mascherano , Paulinho , Pedrinho , Willian e Marquinhos .

LA NOVITÀ - Ora il diamante di casa si chiama Matheus Araujo, vent’anni, mezzala o trequartista, ex talento del Brasile Under 17. Si è presentato nella squadra allenata da Cuca segnando subito uno dei due gol che hanno garantito la vittoria contro il Cruzeiro (2-1) nella prima giornata del Brasileirão. Matheus Araujo inventa colpi di classe: dribbling stretto, cambi di marcia e di direzione, geometrie. Ha la maglia numero trenta, Cuca lo coccola e lo aiuta, ma lavora per responsabilizzarlo in modo totale, nel tentativo di fargli capire che certi treni passano solo una volta. E che certe risorse ricevute da madre natura devono essere nutrite con impegno e serietà. Matheus Araujo è nato il 22 maggio del 2002 a Osasco, è arrivato al Corinthians quando era bambino: calciatore e tifoso del “Timão”. Ha un contratto che scade il 31 dicembre del 2024, la trattativa per il rinnovo è già cominciata. Ma davanti alla proposta giusta, come insegna la storia del club paulista, ogni giocatore ha un prezzo.