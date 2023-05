Le Fée incanta e il Lorient boccia il Psg: fischi al Parco dei Principi

Solo fischi per il Paris Saint Germain. Il Parco dei Principi non ha perdonato a Messi e Mbappé la terza sconfitta nelle ultime quattro partite giocate in casa. A firmarla è stato il Lorient, trascinato da un trequartista che si chiama Enzo Le Fée, ha ventitré anni e in passato era entrato nei radar del Napoli, come raccontato in un articolo del giornale L’Equipe. Il Psg ha perso 3-1, appesantendo una stagione già rovinata dall’ennesimo flop in Champions, a causa dell’eliminazione negli ottavi contro il Bayern. Galtier verrà esonerato a giugno. L’idea è quella di affidare il nuovo progetto a Zidane.