Mikautadze, 23 gol nel Metz: un altro georgiano accende il mercato

Qual è il sogno di ogni club di serie A? Scoprire un altro georgiano di talento come Khvicha Kvaratskhelia , ripetendo il capolavoro finanziario e sportivo realizzato dal Napoli , che lo ha pagato dieci milioni e ora ritiene che non abbia prezzo, dopo il terzo scudetto e lo show in Champions . E così, un angolo di mercato che fino a un anno fa veniva trascurato, comincia adesso a essere frequentato anche dalle big. La Georgia , che si prepara a ospitare l’ Europeo Under 21 insieme con la Romania , ha trovato in Kvara un fantastico ambasciatore. Il nome nuovo che può accendere il mercato è Georges Mikautadze , ventidue anni, centravanti del Metz , capocannoniere in Ligue 2 con ventitré gol. È nato a Lione il 31 ottobre del 2000, ma è georgiano e si è conquistato anche la stima di Kvaratskhelia .

?OFFERTO IN ITALIA - Viene seguito dal Milan, è stato segnalato alla Juve, ha ricevuto proposte dal Burnley, appena promosso in Premier. Destro naturale, rapido, potente, ha chiuso il campionato firmando anche otto assist. Ha un contratto fino al 2026. Attaccante moderno: un metro e 76, furbo in area, tecnico, agile. Ha cominciato a giocare nel Gerland, poi è entrato nel vivaio dell’Olympique Lione. Il Metz lo ha preso gratis nel 2016. Ha vissuto un’esperienza in prestito al Seraing, in Belgio: 19 gol in 21 partite nel 2020-21, con la promozione nella Jupiler League, 9 reti nel 2021-22. Costa dieci milioni, ha riportato il Metz (allenato dal romeno Laszlo Bölöni) in Ligue 2, i giornali francesi lo hanno paragonato a Jean-Pierre Papin. Ha due tifosi speciali: i genitori Natia e Lasha. Potrebbe cambiare casa e città nelle prossime settimane.