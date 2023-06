Krasso, dai 17 gol nel Saint-Etienne al sondaggio della Salernitana

Dopo Khvicha Kvaratskhelia , che si è regalato con il Napoli un anno da fantascienza, l’altro colpo di mercato più riuscito - in base al rapporto tra costo e rendimento - è stato quello di Boulaye Dia : dietro all’asso georgiano, il senegalese si è rivelato il migliore acquisto della scorsa estate in Italia: l’attaccante di Oyonnax , arrivato in prestito per novecentomila euro dal Villarreal , ha segnato sedici gol e ha permesso alla Salernitana di garantirsi il terzo campionato consecutivo in serie A. Il presidente Iervolino lo ha riscattato per dodici milioni. E ora Dia è uno dei pezzi pregiati. Piace al Napoli , alla Lazio , all’ Inter , alla Roma . Anche il Milan e la Juve si erano informati. Ma nelle ultime settimane è stata la Fiorentina a compiere il passo più deciso. Commisso vuole regalare un nuovo numero 9 a Italiano e Dia è il nome che domina i pensieri del club viola. La Salernitana ha capito che rischia di perdere Boulaye. E così continua a cercare il possibile erede. L’attenzione si è concentrata anche su Jean-Philippe Krasso , ventisei anni il 17 luglio, protagonista in Ligue 2 con il Saint-Etienne . È una delle soluzioni che tiene in caldo il direttore sportivo De Sanctis . Diciassette gol e dodici assist, un apporto di qualità che non è stato sufficiente però a ripotare in Ligue 1 l’ex club di Michel Platini . Krasso è stato cercato anche dall’ Udinese .

IL CAMMINO - Krasso è ivoriano, ma è nato in Germania, nel 1996, a Stoccarda. A dieci anni si è trasferito in Francia con i genitori. Ha iniziato la carriera nello Châteauroux, in attesa di superare il provino per entrare nel vivaio del Lorient. Ha faticato a imporsi. Ha giocato anche nella quarta serie francese con lo Schiltigheim e l’Épinal. Il Saint-Etienne lo ha acquistato nell’estate del 2020. Krasso ha debuttato nella finale di Coppa di Francia persa per 1-0 con il Paris Saint Germain. Nel gennaio del 2021 è stato ceduto in prestito al Le Mans, nel “Campionnat National”, che equivale alla serie C italiana: 14 partite e 5 gol. Poi è arrivata l’occasione di giocare in Ligue 2 con l’Ajaccio: 15 gare e 4 gol. Promozione centrata.

IL POKER AL BASTIA - Rientrato alla base, è rimasto al Saint-Etienne, dove ha trovato un punto di riferimento nel tecnico Laurent Batlles, pronto a lanciarlo titolare. Una stima ripagata subito: il 30 agosto del 2022, nel match in casa con il Bastia, Krasso si era presentato firmando quattro gol. Un metro e 87, mancino, forte di testa, agile, rapido. Ha il contratto in scadenza il 30 giugno. Non l’ha voluto rinnovare, come ha fatto sapere al Saint-Etienne attraverso gli agenti della Hagen Sport.