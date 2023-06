Skoras, il blitz del Bologna e il sorpasso del Bruges

Giovanni Sartori ha organizzato un viaggio a Varsavia per studiare Michal Skoras, ala sinistra della Polonia che Fernando Santos (ex ct del Portogallo) sta ridisegnando in vista dell’Europeo del 2024. Il manager del Bologna ha introdotto nel club di Saputo la stessa politica di mercato che lo aveva contraddistinto in passato nel Chievo e nell’Atalanta. Nella scorsa estate ha portato a Casteldebole lo scozzese Ferguson e l’austriaco Posch. Due colpi che hanno garantito qualità e valori patrimoniali.