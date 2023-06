Kvernadze, dalla Dinamo Batumi al Frosinone nel segno di Kvara

Stesso ruolo: ala sinistra. Una maglia in comune: quella della Dinamo Batumi . E poi un terzo gancio: l’allenatore Gia Geguchadze . Senza contare il quarto elemento che li unisce: il procuratore Mamuka Jugeli . Eccolo qui, il georgiano Giorgi Kvernadze , pronto a presentarsi in Italia con l’ambizione di seguire il percorso del suo idolo, Khvicha Kvaratskhelia , diventato l’ambasciatore di un calcio in grande sviluppo. Lo ha preso il Frosinone , che ha festeggiato la terza promozione in serie A nel giro di otto anni, grazie agli investimenti di Maurizio Stirpe e a una gestione diventata un piccolo modello a livello imprenditoriale. Kvernadze è il colpo low-cost di un club che ha saputo creare spesso diversi patrimoni puntando sui giovani.

L’ESAME - Ha vent’anni, è nato a Samtredia il 7 febbraio del 2003, è alto un metro e 87: dribbling, fantasia, velocità, è rientrato alla Dinamo Batumi dopo i tre gol e i quattro assist nella stagione trascorsa in prestito al Telavi. Il direttore sportivo Angelozzi lo studia da parecchio tempo e pensa che Kvernadze possa trovare una corsia preferenziale nel 4-3-3 di Eusebio Di Francesco, scelto dal Frosinone dopo la decisione di Fabio Grosso di non rinnovare il contratto.



IL RETROSCENA - È un destro naturale, ma gli piace giocare sulla fascia sinistra: estro, agilità, progressione. Parte in velocità e taglia verso il centro: sterzate da contropiedista. Ha cominciato nella scuola-calcio del Saburtalo. Era stato tenuto sotto osservazione anche dalla struttura scouting del Napoli. Micheli aveva raccolto informazioni e preparato una serie di relazioni per Giuntoli.



IL RACCONTO - A Frosinone c’è curiosità intorno a Kvernadze, un colpo intelligente - a costi contenuti - che può rivelarsi un affare. “Di questo ragazzo si è parlato molto a partire dalla fine dello scorso anno, soprattutto sui media napoletani in quanto si diceva che fosse nel mirino del club di De Laurentiis - racconta Kakha Dgebuadze, giornalista georgiano che conosce a fondo la realtà della Crystalbet Erovnuli Liga -. Qui ci troviamo davanti all'effetto Kvara. Ora i giocatori georgiani sono nel mirino dei club europei. Kvernadze ha buone potenzialità, può giocare un calcio di qualità in futuro. È curioso che abbia cominciato il suo percorso nella Dinamo Batumi, proprio come Kvara. Certo, il Frosinone non è il Napoli, avrà compiti diversi nella prossima stagione, ma Kvernadze potrà sfruttare un'opportunità unica per mostrare le sue capacità. Sono sicuro che la Serie A scoprirà un altro buon giocatore. Vedrete che, progressivamente, aumenterà il numero dei giocatori dei georgiani in Serie A, ne sono certo”.