Almqvist, dalla doppietta contro l’Italia Under 21 alla firma con il Lecce

Pontus Almqvist figurava nel quaderno segreto di Pantaleo Corvino da quasi tre anni, mentre i tifosi del Lecce cominceranno a scoprire l’attaccante svedese a Folgaria, durante il ritiro estivo, nelle prime partitelle che il nuovo allenatore Roberto D’Aversa organizzerà nel centro sportivo “Marzari”. E’ un’ala sinistra, ideale per il 4-3-3. Il Lecce ha preso Almqvist in prestito dal Rostov: accordo fino al 30 giugno del 2024. Niente diritto di prelazione, ma esiste un gentlemen’s agreement con i procuratori del ragazzo. Corvino aveva provato a portarlo in Puglia già nello scorso gennaio, però la strada si era rivelata subito piena di ostacoli. Almqvist giocava in Polonia, nel Pogon Szczecin, sempre con la formula del prestito. Cinque gol e sei assist in ventisette partite di campionato. E’ un esterno, ma in alcuni casi si è fatto apprezzare nel ruolo di falso nove.