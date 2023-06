Rodri Sánchez: l’Europeo Under 21, il Napoli e la clausola da 40 milioni

Nessuna parentela con Rodri , regista della Spagna di Luis De la Fuente e del Manchester City di Guardiola , che ha festeggiato lo storico “ Treble ” ( Premier , Coppa d’Inghilterra e Champions ) organizzando anche una cena a Brescia con i vecchi amici della squadra di Mazzone , davanti a una torta e a qualche bicchiere di vino. Rodri Sánchez gioca nel Betis Siviglia , è una mezzala e sta collezionando qualche otto in pagella all’ Europeo Under 21 : è la luce della nazionale baby di Santi Denia , ha regalato spettacolo nelle prime due sfide con la Romania (3-0) e la Croazia (1-0), mentre martedì sera ha firmato l’assist per il gol di Abel Ruiz contro l’ Ucraina , un 2-2 che ha consegnato alla Spagna la qualificazione ai quarti di finale.

LA CLAUSOLA - Il Napoli lo sta seguendo, potrebbe investire su questo centrocampista, soprattutto se Zielinski dovesse decidere di non rinnovare il contratto, in scadenza nel 2024. Rodri Sánchez è un’idea, una soluzione: ventitré anni, mancino, un metro e 75, brillante in fase di costruzione e molto utile anche per gli equilibri del reparto, perché garantisce anche un po’ di legna. Il Napoli vanta buoni rapporti con il Betis, club che in passato aveva ceduto Fabian Ruiz al presidente De Laurentiis. L’ostacolo riguarda il prezzo, determinato dalla clausola di rescissione: quaranta milioni. Oltretutto per Rodri Sánchez c’è stato un sondaggio del Real Madrid. Ha cominciato a formarsi nell’accademia dell’Atletico Madrid. Poi ha frequentato i settori giovanili dell’Espanyol, del Barcellona e del Deportivo La Coruña. Nel 2016 si è legato al Betis. Maglia numero 28, due gol e quattro assist in trenta partite nell’ultimo campionato. E’ nato il 16 maggio del 2000 a Talayuela, in Estremadura. Ha un contratto fino al 2026, è gestito dagli agenti della Bahia International. Il Napoli ragiona su Rodri Sánchez, ma tutto ruota intorno alla clausola e al futuro di Zielinski.