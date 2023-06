Marcos Leonardo, i 42 gol nel Santos e la nuova offerta della Lazio

Il Santos è ancora la casa di Pelé: a Vila Belmiro c’è sempre la fila per visitare il museo del club bianconero, dove sono conservate le maglie e le scarpe da gioco del campione più amato del Brasile, venuto a mancare lo scorso 29 dicembre. In quello stadio hanno regalato spettacolo anche Carlos Alberto, Coutinho, Pepe, Clodoaldo, Zito, Neymar e Rodrygo. Una caratteristica contraddistingue il Santos, che ha vinto tre Coppe Libertadores: a livello di settore giovanile continua a fare scuola. Angelo Gabriel rappresenta una delle ultime novità: ala destra, 18 anni, maglia numero 11, cinque gol e dieci assist in 129 partite. Era stato prenotato dal Barcellona, ma ora lo scenario è cambiato: il Chelsea ha guadagnato una posizione di vantaggio e lavora per chiedere l’affare in queste ore, con l’idea di consegnarlo al nuovo allenatore Mauricio Pochettino, in tempo per il raduno dei Blues.

VERTICE CON LA LAZIO - Il Santos sta preparando anche un’altra cessione, quella del centravanti Marcos Leonardo. La Lazio lo ha scelto come vice di Immobile. Piace a Sarri, è stato promosso dal tecnico. Lotito è pronto a investire dodici milioni. Il Santos ne chiede quindici. Il presidente Andres Rueda ha annunciato ai tifosi che Marcos Leonardo potrebbe andare via. Dipenderà dall’offerta. Messaggio che ha provocato una rivolta tra la gente di Vila Belmiro: clima teso, contestazione allo stadio e critiche sui social. Marcos Leonardo è il numero 9 individuato dalla Lazio, che vuole puntare su un talento in grado di crescere dietro a Immobile. Martedì c’è stato un pranzo in Toscana, nella villa di Sarri, per tracciare le strategie di mercato. Erano presenti Picchioni, collaboratore del tecnico, Fabiani e Enrico Lotito, figlio del presidente. L’obiettivo è accelerare la trattativa con il Santos.

LO SCENARIO - Il club brasiliano sta affrontando una grave crisi economica. Deve ripianare i debiti. Oltretutto la squadra, allenata da Serginho Chulapa, dopo l’esonero di Odair Hellmann, ha raccolto solo tre punti nelle ultime sei giornate ed è scivolata al tredicesimo posto in classifica, a -17 dal Botafogo, che guida il Brasileirão. Marcos Leonardo aspetta la Lazio. La sua agente, Rafaela Pimenta, ha già parlato con Lotito. Vent’anni, clausola rescissoria da cento milioni. E’ nato il 2 maggio del 2003 a Itapetinga, nello stato di Bahia. Nel 2014 è entrato nel vivaio del Santos. A diciassette anni ha esordito contro lo Sport Recife (1-0). L'allenatore era Cuca.