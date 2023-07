Murillo, la Fiorentina chiama il Corinthians

Manovre in corso: c’è stato un sondaggio per Murillo , soluzione che può diventare una priorità per la Fiorentina , impegnata a cercare un nuovo difensore centrale. Igor ha preso la direzione del Brighton , giocherà in Premier , è stato scelto da De Zerbi . L’attenzione del club di Commisso si è concentrata su Murillo, ventuno anni, mancino, seguito da Burdisso , che si occupa dell’area scouting. È un’idea che sta prendendo forma.

IL PREZZO - Rapido, forte nell’anticipo, un metro e 82, ordinato in fase di costruzione, gioiello del Corinthians, che lo valuta intorno ai dodici milioni. E’ nato a San Paolo il 4 luglio del 2002. La relazione è sul tavolo della Fiorentina. Età, caratteristiche, potenzialità, margini di crescita, undici partite da titolare nel Brasileirão: Murillo si sposa con la traccia richiesta da Italiano, che vuole un centrale in grado di completarsi subito con Milenkovic. Il tecnico ha un obiettivo: costruire una squadra in grado di lottare per un posto in Europa League. Il Corinthians ha già trovato il sostituto: sta riportando a casa Lucas Verissimo, dopo l’esperienza nel Benfica. Dipende solo dall’offerta.