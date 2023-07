El Bilal Touré, il colpo da record dell’Atalanta

Welcome to Bergamo : un benvenuto che contiene tanti motivi di interesse, quello riservato dall’ Atalanta a El Bilal Touré , pronto a raggiungere Gasperini , da otto stagioni alla Dea, con la consapevolezza di essere diventato l’acquisto più costoso della storia nerazzurra: trenta milioni. Una sfida affascinante e impegnativa. Soldi investiti dalla proprietà con la speranza che possano garantire in futuro un’altra plusvalenza, nel pieno rispetto di una splendida tradizione. Arriva dall’ Almeria , ha ventuno anni, è maliano, anche se è nato ad Adjamé , in Costa d’Avorio . Centravanti, un metro e 85, la prospettiva concreta di sostituire Højlund e Zapata . Ventuno partite e sette gol nello scorso campionato.

LA NEVE DI REIMS - Potenza, rapidità, tecnica, scatto, accelerazioni che lo portano spesso ad allargarsi sulle fasce. Buona protezione del pallone. Fisico già strutturato. Maturità anche tattica, perché gioca di sponda per i compagni e partecipa alla fase di pressing e copertura. Si è trasferito in Europa il 3 gennaio del 2020. El Bilal Touré si è rivelato una brillante intuizione dei dirigenti del Reims. Quando arrivò in Francia, scoprì subito il ghiaccio e la neve. Si allenava con la squadra B, guidata da Frank Chalençon. Soffriva il freddo, nonostante i guanti e la tuta.

L’ACCADEMIA DI KAMARA - Il Reims lo aveva acquistato per duecentomila euro. El Bilal Touré giocava nell’Afrique Football Elite, una delle accademie più prestigiose in Africa: a dirigerla è Diomansy Kamara, ex attaccante del Modena, del Chievo e del Catanzaro. In Ligue 1 ha dimostrato subito di avere talento. Ambidestro, nove gol e cinque assist in sessantuno partite. Serietà, applicazione, elogiato anche per i comportamenti. È nato il 3 ottobre del 2001. È cresciuto studiando i video di Cristiano Ronaldo, il suo campione preferito. È passato all’Almeria nella scorsa estate per otto milioni. Che ora sono diventati trenta. Sette gol, uno dei quali contro il Barcellona.