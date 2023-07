Fausto Vera, l’argentino proposto alla Lazio e alla Fiorentina: ora c’è il Fulham

Era stato offerto alla Lazio. Era entrato anche nei ragionamenti della Fiorentina, prima che Commisso trovasse l’accordo con la Juve per Arthur. L’argentino Fausto Vera ha sfiorato la Serie A. Play classico, ventitré anni, pressing e visione di gioco, è cresciuto nel quartiere “La Paternal”, a Buenos Aires. Scuola Argentinos Juniors, che lo ha ceduto nella scorsa estate in Brasile, al Corinthians, per sei milioni di dollari. Il viaggio in Italia è sfumato: il suo nome era stato valutato anche dai dirigenti del Milan. Ma l’Europa resta un traguardo per questo centrocampista, un metro e 80, destro naturale, nato a Hurlingham il 26 marzo del 2000, che garantisce sostanza e qualità.