Trezza, la Salernitana si muove in Uruguay

La Salernitana ha un sogno: tenere Boulaye Dia . Il pericolo legato alla clausola non esiste più: il rischio di perdere l’attaccante senegalese, sedici gol nel suo primo campionato in Italia , è sfumato il 20 luglio. Se qualche club avesse portato venticinque milioni, entro quella data, Dia sarebbe andato via. Manovre che hanno riguardato la Fiorentina e l’ Everton . Ora lo scenario è cambiato: il prezzo lo stabilisce il presidente Iervolino , orientato a blindarlo e a lasciarlo a disposizione di Paulo Sousa , sempre che non arrivi un’offerta indecente.

MONTEVIDEO - Si lavora per crescere, questo il desiderio della Salernitana, che si prepara a disputare il suo terzo campionato di fila in serie A e vuole confermarsi un modello a livello sportivo e finanziario. Investire sui giovani è la prima regola. E nei piani, adesso, è entrato Alfonso Trezza, ventiquattro anni, uruguaiano, ala destra, che gioca nel Nacional di Montevideo e può essere tesserato con lo status di comunitario, perché è in possesso anche del passaporto italiano. Ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza il 31 dicembre del 2023. È alto un metro e 66. Elegante e rapido: undici gol e dodici assist in 96 partite da professionista. E’ gestito dal procuratore Flavio Perchman.