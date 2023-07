Adingra e la gioventù d’oro del Brighton di De Zerbi

De Zerbi prepara un’altra sorpresa. C’è un giovane talento che può arricchire la collezione del Brighton, capace di qualificarsi in Europa League per la prima volta nella sua storia, lunga 123 anni. Dopo Evan Ferguson, Julio Enciso, Moises Caicedo, Facundo Buonanotte, Yasin Ayari, Billy Gilmour, Tariq Lamptey e Bart Verbruggen, adesso in rampa di lancio c’è un’ala sinistra, Simon Adingra, rientrato da un’ottima stagione in prestito al Royale Union Saint Gilloise, in Belgio, dove ha segnato undici gol e firmato nove assist. In ritiro ha subito stregato De Zerbi: dribbling, velocità, blitz in area, un metro e 75, una doppietta nella sfida con il Brentford, negli Stati Uniti.