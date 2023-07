Victor Hugo, il mediano-regista che porta il nome dello scrittore francese

I genitori hanno deciso di chiamarlo Victor Hugo, come lo scrittore francese: così lo hanno registrato all’ufficio anagrafe di Rio de Janeiro. I riferimenti al famoso saggista di Besançon, uno dei più grandi esponenti del Romanticismo, hanno accompagnato tutto il percorso di questo ragazzo, che ora è una promessa del Flamengo. Mediano o regista, classe 2004, diciannove anni, un ingresso brillante nel circuito professionistico: quindici partite in campionato e un gol all’America di Minas Gerais, quattro presenze e due reti in Coppa Libertadores al Racing Avellaneda e agli ecudiariani dell’Aucas.