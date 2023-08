Deivid Washington, il decimo acquisto del Chelsea di Pochettino

Contestazione: c’è un clima pesante intorno al Santos , che è quart’ultimo in classifica e rischia di retrocedere. Tifosi delusi. Proteste e malumori. Chieste le dimissioni al presidente Andrés Rueda . Difficoltà finanziarie e mercato senza lampi. Una ragione in più che ha spinto Rueda a togliere dal mercato, almeno fino a gennaio, l’attaccante Marcos Leonardo , vent’anni, otto gol in quattordici partite nel Brasileirão e cinque reti al Mondiale Under 20 , compresa la doppietta all’ Italia .

LA LAZIO E LA ROMA - Marcos Leonardo ha sfiorato la serie A. Prima lo ha cercato la Lazio, poi si è mossa la Roma, mentre adesso è stato il Manchester United a presentare un’offerta. Ma il presidente Rueda, dopo un braccio di ferro con la manager Pimenta e la famiglia del centravanti, è riuscito a chiudere ogni discorso e a rinviare all’inizio di gennaio. Il presidente ha chiesto a Marcos Leonardo di aiutarlo a conquistare la salvezza. E il numero 9, che si era rifiutato nei giorni scorsi di allenarsi, ha fatto la differenza domenica contro il Gremio. Gara vinta per 2-1: ha firmato l’1-0 di sinistro, mentre Julio Furch ha chiuso il conto (2-1) al 90’.

TRE ALLENATORI - Il Santos ha già cambiato tre allenatori. Prima Odair Hellmann, poi Paulo Turra. Il 7 agosto è arrivato l’uruguaiano Diego Aguirre. Missione complicata: risollevare una squadra in affanno. Solo ventuno punti (come il Bahia) in venti giornate. Tutto ruota intorno a Marcos Leonardo: la carta è lui. I conti - almeno per il momento - sono stati riportati in equilibrio grazie alla cessione di un altro talento, Deivid Washington, centravanti, diciotto anni, classe 2005, due gol in campionato e un biglietto aereo per Londra, dove lo aspetta il Chelsea. Affare pilotato dal procuratore Bertolucci.

IL CAMPIONATO PAULISTA - Anche il Monaco si era fatto avanti per Deivid Washington, ma il rilancio del club inglese è stato decisivo: sedici milioni più quattro di bonus. Accordo per sette anni, fino al 2030. Deivid Washington è nato a Itumbiara il 5 giugno del 2005. E’ alto un metro e 87, è un destro naturale: scatto, agilità, tecnica brillante. Un gol al Bahia e uno al Vasco da Gama. E’ il decimo acquisto del Chelsea di Todd Boehly durante il mercato estivo. Continuerà a crescere a Londra sotto la guida di Pochettino. Ha iniziato a giocare nel Gremio, è stato l’ex romanista Marcos Assunçao a portarlo al Santos. Nel 2022 è stato il capocannoniere del campionato Paulista Under 17: applausi e 16 gol. Nei mesi scorsi era entrato anche nella Top 11 della Copinha, il torneo giovanile più prestigioso. Il suo idolo? Neymar.