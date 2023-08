Fabio Jaló, blitz del Lecce per la stella del Portogallo Under 18

L’ultimo capolavoro di Corvino è stato Hjulmand : ha comprato il danese dall’ Admira Wacker , all’inizio di gennaio del 2021, per due milioni e lo ha ceduto qualche giorno fa allo Sporting Lisbona per ventuno (bonus compresi). Anche in estate ha smontato e ricostruito il Lecce senza software e algoritmi: solo viaggi, istinto e competenza. Ha preso Ramadani , Kaba , Rafia , Dorgu , ha riscattato Oudin e Pongracic , ha puntato su Faticanti (scuola Roma ) e ha investito su un altro montenegrino, Krstovic (subito in gol contro la Fiorentina ), sperando che il centravanti (ex Dunajska Streda ) possa rivelarsi un affare come quello realizzato in passato con Vucinic .

IL BABY PORTOGHESE - Il mercato delle sorprese, però, potrebbe riservare ancora qualche regalo. Perché Corvino ha allacciato un discorso con il Barnsley, club inglese che partecipa alla League One (serie C), per un giovane talento portoghese, Fabio Jaló, diciassette anni, ala sinistra, cresciuto nel Benfica e volato in Inghilterra nel 2019. Gioca nella nazionale Under 18 guidata da José Lima. Ha il contratto in scadenza a giugno, è un classe 2005, diventerà maggiorenne il 18 novembre. Genialità, corsa, un metro e 77, un talento dalle grandi potenzialità. Il suo modello? Rafael Leão. Corvino sta provando a portarlo a Lecce. Fabio Jaló ha debuttato nella scorsa stagione in League One: sette presenze, 75 minuti in campo, i complimenti del tecnico Michael Duff, che ora allena lo Swansea.