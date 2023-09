Barrenetxea e la gioventù d’oro della Real Sociedad

LE CARATTERISTICHE - Ala sinistra, ventuno anni, è nato il 27 dicembre del 2001 a Donostia-San Sebastian, maglia numero sette. Dribbling, finte, velocità, un metro e 75, contratto fino al 2027. Si è messo in luce in Champions nella sfida con l’Inter, terminata 1-1. Ma si è preso la scena soprattutto in campionato: sei partite e tre gol (al Celta, al Granada e al Real Madrid). E’ gestito dai manager della Wassermann Media Group, è cresciuto nella cantera della società di San Sebastian. Fa parte della Spagna Under 21. Ora potrebbe ricevere un’occasione anche dal ct Luis de la Fuente.