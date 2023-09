Kleindienst e la favola dell’Heidenheim, che ha una rosa valutata 29 milioni

C’è ancora spazio per le favole. Come quella dell’ Heidenheim , che frequentava nel 2009 i campi della Regionalliga Süd (quarta serie) e ora sta scoprendo per la prima volta le emozioni della Bundesliga . Tre promozioni ottenute sempre con lo stesso allenatore, Frank Schmidt , quarantove anni, in panchina dal 2007 e considerato un po’ da tutti l’ambasciatore di questo club, che ha un valore globale - in base ai cartellini dei suoi giocatori - di ventinove milioni.

IL PRINCIPIO - Niente azzardi sul mercato, dopo lo storico ingresso in Bundesliga. Bilancio perfetto, la Voith-Arena (15.000 posti) sempre sold out, la prima vittoria contro il Werder Brema (4-2, il 17 settembre), quattro punti in cinque giornate. Il leader è Tim Kleindienst, ventotto anni, centravanti, venticinque gol nella scorsa stagione per festeggiare la promozione e due (uno al Borussia Dortmund e uno al Werder) in questa prima parte del campionato. Tre tappe: Energie Cottbus, Friburgo e Gent. In attesa di trovare casa sua nell’Heidenheim. E’ alto un metro e 94, sui calci piazzati sale in ascensore. Bravo anche nelle sponde: due assist in Bundesliga. E’ nato a Jüterbog il 31 agosto del 1995. Ha un contratto fino al 2027, il procuratore è Robert Schneider. Il suo sogno? Firmare una salvezza che in pochi ritengono possibile.