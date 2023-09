Quansah, i consigli di Klopp e l’esordio da titolare al posto di Van Dijk

SEDICI PUNTI - Il Liverpool si è regalato una partenza brillante. Secondo posto in Premier: sedici punti in sei partite. Applausi anche in Europa League: 3-1 sul campo del Lask. Klopp rappresenta la prima certezza. Così come Salah, che il Liverpool ha avuto la forza di blindare, nonostante l’offerta di 250 milioni presentata dall’Al-Ittihad. Una squadra rinnovata in estate. Quattro acquisti: Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch e Wataru Endo. Tra le novità c’è anche l’esordio di un difensore centrale molto interessante. Si chiama Jarell Quansah, vent’anni, un metro e 90, pronto a seguire la strada di altri talenti lanciati di recente da Klopp: Harvey Elliott, Curtis Jones e Stefan Bajcetic. Quansah è un difensore centrale: Klopp l’ha fatto esordire in Premier contro il Newcastle (vittoria in trasferta per 2-1, il 27 agosto) e lo ha inserito nel blocco dei titolari il 16 settembre nella gara vinta per 3-1 sul campo del Wolverhampton. Van Dijk era squalificato, mentre Konaté si era appena ripreso da un problema muscolare. Tre presenze in campionato per Quansah, destro naturale, marcatore e regista arretrato. E' nato a Warrington il 29 gennaio del 2003, Klopp lo ha riportato a Liverpool dopo i sei mesi di prestito in Championship al Bristol Rovers. Presto verrà convocato nella nazionale inglese Under 21 da Lee Carsley.