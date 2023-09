Ndayishimiye, il mediano che incanta nel Nizza di Farioli

Il Nizza si è guadagnato le prime pagine dei giornali francesi. Lo allena Francesco Farioli, 34 anni, toscano di Barga, ex collaboratore di De Zerbi. E rappresenta la risposta di un calcio che si nutre di competenza e intuizioni: le idee contro i soldi. Secondo posto in Ligue 1, dietro al sorprendente Brest. Dodici punti in sei giornate, uno in più del ricchissimo Paris Saint Germain, battuto da Farioli al Parco dei Principi per 3-2. Un gioco che diverte: pressing alto, 4-3-3, i complimenti ricevuti anche da Luis Enrique. Una squadra che regala emozioni. I tre gol di Moffi, centravanti nigeriano. La velocità sulle fasce di Laborde e Diop. La rinascita di Boga, arrivato dall’Atalanta. Una mezzala come Khphren Thuram, che vale già quaranta milioni: figlio di Lilian e fratello dell’interista Marcus.