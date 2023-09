Guirassy, il centravanti che segna in Bundesliga ogni 44 minuti

A gennaio era finito in panchina: nello Stoccarda faceva la riserva, al suo posto giocava Luca Pfeiffer. Poi è arrivato anche l’infortunio agli adduttori. Il 2023 di Serhou Guirassy sembrava dominato dalle streghe. E invece il centravanti guineano ha saputo ridisegnare prospettive e ambizioni dal mese di aprile: cinque gol decisivi per la salvezza e un feeling speciale con il tecnico Sebastian Hoeness, subentrato a Bruno Labbadia nel finale di stagione e figlio di Dieter, ex attaccante del Bayern. In totale: undici. Il modo migliore per giustificare i soldi spesi dallo Stoccarda nell’estate del 2022: nove milioni per strapparlo al Rennes. Ma il bello, in questo 2023 che era sbocciato tra cattivi pensieri e problemi, sta arrivando adesso.