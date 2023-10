Exequiel Fernandez, il Boca Juniors e il sogno della settima Coppa Libertadores

Sono tutti in preghiera, allo stadio della Bombonera, mentre prosegue il conto alla rovescia: il 4 novembre, al Maracanà, il Boca Juniors di Jorge Almiron potrebbe vincere la settima Coppa Libertadores della sua storia, eguagliando il record dell’Independiente di Avellaneda. Cresce l’attesa per la finale con il Fluminense, così come non mancano le offerte per i pezzi pregiati: dal terzino sinistro Valentin Barco al regista Cristian Medina, fino al mediano Exequiel Fernandez, ventuno anni, mancino, un metro e 70, sette presenze nella Champions del Sudamerica.

LE OFFERTE - E’ il principe del pressing, come raccontano i tifosi xeneizes: tosto, robusto nei contrasti. Velocità di pensiero, precisione nei passaggi, sostanza, uno scudo per la difesa. Il Boca Juniors ha ricevuto diverse proposte per Fernandez, corteggiato dal Porto (che in estate si era assicurato dal club gialloblù il centrocampista Alan Varela, classe 2001). Interessa anche al Benfica e al Milan. Tutto congelato, però: ecco l’ordine del presidente Jorge Amor Ameal, in carica dal 2019. Ogni valutazione è stata rinviata. I ragionamenti, adesso, ruotano solo intorno al Fluminense, dove giocano Marcelo (ex Real Madrid), Ganso e due vecchie conoscenze della serie A: Felipe Melo e Marlon. L’allenatore è Fernando Diniz, che sta ricoprendo ad interim anche il ruolo di ct del Brasile, in attesa dell’arrivo in estate di Carlo Ancelotti.

I SUOI MODELLI - Exequiel Fernandez è cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, che lo ha scoperto da bambino nel Cefar (Centro Educativo de Futbol en Alto Rendimento), guidato da Jorge Oscar Raffo. E’ nato il 25 luglio del 2002 a San Miguel. Busquets e Cambiasso sono i suoi modelli. Ha un contratto fino al 2025, il suo procuratore è Hernan Berman. Ottantaquattro partite da professionista: 42 con gli xeneizes e 42 con il Tigre, dove aveva giocato in prestito nel 2022 dalla metà di febbraio alla fine dicembre. Nel Boca è stato allenato anche da Sebastian Battaglia, Miguel Angel Russo, Hugo Ibarra e Mariano Herron. Decisiva, però, la stima di Almiron. Nel Tigre, invece, si era guadagnato la fiducia di Diego Martinez.