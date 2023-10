Gabriel Pec e la missione del Vasco da Gama di Ramon Diaz

L’ultimo regalo, ai tifosi del Vasco da Gama, è stato fatto nel 2000 da Romario, “O Baixinho”, il piccoletto, un soprannome ricevuto da bambino quando viveva nella favela di Jacarezinho, a Rio, e che si è portato dietro per tutta la carriera: una storia da 691 gol a livello di club e da 55 gol con la Seleçao, per un totale di ventuno trofei, compreso il Mondiale del 1994 negli Stati Uniti. A Pasadena fece piangere l’Italia di Sacchi, che perse la finale ai rigori. Correva con la coppa in braccio, Romario. E ballava insieme con Bebeto, il suo socio in attacco, abituato a festeggiare ogni rete facendo finta di cullare suo figlio Mattheus.