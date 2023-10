Führich nella lista del ct Nagelsmann

Cambiamento: ecco la parola chiave, la password, scelta da Julian Nagelsmann per costruire la nuova nazionale tedesca. È il ct della svolta, del rinnovamento: è stato scelto al posto di Hansi Flick, che ha pagato anche il conto del fallimentare mondiale in Qatar. Chris Führich è una delle sorprese di una Germania che sta preparando, da padrona di casa, l’Europeo del 2024. Ala sinistra, venticinque anni, gioca nello Stoccarda: tre gol in Bundesliga.