Lucas Beraldo e i 168 milioni di plusvalenze del San Paolo

Qual è il Paese che esporta più calciatori nel mondo? Il Brasile : 1.289 giocatori all’estero, in base al rapporto del CIES Football Observatory . Vendere talenti è il principio che garantisce stabilità e futuro a ogni club. Regola che vale anche per il San Paolo , in testa alla classifica delle plusvalenze: 168 milioni incassati negli ultimi dieci anni. E il Tricolor si prepara a proseguire su questa strada. Benfica , Porto e Bayer Leverkusen sono ora sulle tracce di Lucas Beraldo , diciannove anni, difensore centrale, un metro e 86, diciassette presenze e un gol al Vasco da Gama durante il Brasileirão , arrivato a otto giornate dalla fine e dominato dal Botafogo .

?I GIOVANI - Il San Paolo, guidato in panchina da Dorival Junior, è undicesimo. Una squadra che ha messo in vetrina, però, diversi ragazzi di valore: la mezzala Giuliano Galoppo (argentino con passaporto italiano), il mediano Rodrigo Nestor, il regista Pablo Maia, il terzino sinistro Welington. In questo gruppo di potenziali giocatori da cedere all’estero c’è anche Lucas Beraldo, che ha estimatori in Portogallo e in Germania. È nato a Piracicaba il 24 novembre del 2003, è mancino, è entrato nel settore giovanile del San Paolo a sedici anni. Ha lavorato con Hernan Crespo, Alex e Rogerio Ceni. E adesso, con Dorival Junior, tra coppe e campionato, è stato impiegato ventinove volte. Svelto in marcatura, ordinato in fase di costruzione. Tackle e personalità. Costa sei milioni, ha un contratto fino al 2026. Viene seguito dai manager della FFP Agency.