João Neves, il Benfica chiede 100 milioni

Quanto costa? Cento milioni. E’ il prezzo della clausola, una carta che il Benfica e il presidente Rui Costa hanno chiuso in cassaforte. João Neves è un mediano-regista, ha diciannove anni e si prepara a rinnovare la splendida tradizione dei talenti lanciati dal club di Lisbona. Pressing, geometrie, tackle, visione di gioco, lancio. Ha preso il posto di Enzo Fernandez, campione del mondo con l’Argentina di Scaloni: l’ex River Plate era stato ceduto nella notte del 31 gennaio al Chelsea per 121 milioni. Anche João Neves potrebbe prendere un aereo per l’Inghilterra. Direzione Manchester, lo United sta provando a trattare con il Benfica, ma ha trovato un muro. C’è solo una strada per chiudere l’affare: versare i soldi previsti dalla clausola.