Givairo Read, il baby terzino del Feyenoord

Il ct Francesco Calzona , che ha chiuso con un decimo posto l’esperienza alla guida del Napoli , l’ha convocato per l’ Europeo . Leo Sauer sarà il cucciolo della compagnia, il più giovane della Slovacchia , nell’avventura in Germania . E’ un’ala sinistra, ha diciotto anni, li ha compiuti il 16 dicembre: è un 2005 e gioca già all’estero, in Olanda , nel Feyenoord , abituato a scoprire e a rivendere talenti. L’ha pescato nel centro sportivo dello Zilina: era l’estate del 2022. Sauer è costato 235.000 euro. Tre mesi ha prolungato l’accordo fino al 2028. Arne Slot l’ha promosso. Tredici presenze, due gol (nel derby con lo Sparta Rotterdam e all’ Utrecht ) e quattro assist, l’ultimo dei quali l’ha firmato il 19 maggio, quando è stato impiegato per undici minuti nella gara vinta per 4-0 contro l’ Excelsior . Scatto, progressione, un metro e 85. E’ nato a Bratislava , ha iniziato a divertirsi nella scuola calcio dello Slovan .

L’ALTRO TALENTO - Non è l’unico capitale che ha lasciato in eredità Slot, scelto dal Liverpool come erede di Jürgen Klopp. Nel Feyenoord c’è attesa anche intorno a Givairo Read, classe 2006, diciotto anni il 2 giugno, terzino destro. E’ cresciuto ad Amsterdam, ma è sfuggito ai radar dell’Ajax. Si è formato nell’accademia dello Zeeburgia e del Volendam. E’ arrivato a Rotterdam nella scorsa estate. La sua famiglia è originaria del Suriname. Ha un contratto fino al 2026. Ha giocato dodici minuti in Europa League nell’andata dei playoff con la Roma: match terminato 1-1. Ha preso il posto dell’infortunato Bart Nieuwkoop. Terzino moderno: attacca, partecipa alla manovra, si sovrappone ai centrocampisti, è alto un metro e 76. La società ha già deciso: non verrà ceduto in prestito.