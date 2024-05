Assane Diao entra nella lista del Milan

È nato in Senegal, a Ndongane, ma ha trascorso l’infanzia a Badajoz e ora gioca nella Spagna Under 21. Ha preso da poco la patente, ha diciotto anni, è un’ala sinistra e il Betis di Siviglia lo ha blindato con una clausola da trenta milioni. Assane Diao ha superato i primi esami nella Liga: diciotto partite, 1.052 minuti e due gol contro il Granada e il Valencia. Veloce, agile, un metro e 85, finte e cambi di direzione: un profilo da 4-2-3-1 oppure da 4-3-3. Applicazione anche in fase difensiva. Rientra, aiuta i centrocampisti, è attento agli equilibri. Diao è nato il 7 settembre del 2005, non ha un procuratore, si fa rappresentare dalla sua famiglia. Ha un contratto fino al 2027. Serietà e dedizione, è sempre il primo a presentarsi al campo di allenamento. Scatto, progressione, estro. Ha saputo sfruttare ogni opportunità in questa stagione: ha segnato anche un gol in Europa League contro lo Sparta Praga e un gol in Coppa del Re all’Hernan Cortes. Piace al Brentford, è stato seguito dal Milan.