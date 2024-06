Zabarnyi, il difensore ucraino che costa 30 milioni

Il talento ucraino più corteggiato è Georgiy Sudakov , mezzala, ventuno anni, dieci gol e sei assist nell’ultima stagione: lo Shakhtar è disposto a cederlo per cinquanta milioni. Lo aveva cercato la Juve , ora è al centro delle riflessioni del Napoli . Ma nella nazionale di Sergiy Rebrov sta prendendo quota anche Ilya Zabarnyi , il leader della difesa. Scuola Dinamo Kiev , classe 2002, destro naturale, il Bournemouth l’ha pagato quasi 23 milioni di sterline. Gioca in Premier League da diciotto mesi. Personalità, stile, chiusure. Ordine e geometrie quando imposta l’azione. È un obiettivo del Tottenham , il tecnico Postecoglu lo studia da diverso tempo, anche se gli Spurs hanno già tre centrali di spessore: Van de Ven , Romero e Dragusin .

IL CONTRATTO - Zabarnyi è nato a Kiev il primo settembre del 2002. È alto un metro e 89. Fisico e agilità. Vale trenta milioni: questo il prezzo fissato dal Bournemouth, che ha scelto come direttore sportivo Tiago Pinto, ex Roma. Trentasette presenze e un gol in Premier al Luton Town. Nella Dinamo Kiev aveva vinto un campionato, una coppa e una Supercoppa. Ottima la prova contro la Slovacchia. Ha un contratto fino al 2028.