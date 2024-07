Ruan Pablo, 16 anni e una clausola da duecento milioni

Oltre alla torta con la panna e la crema, Ruan Pablo ha trovato un’altra sorpresa: ha festeggiato i suoi sedici anni firmando un contratto con il Bahia che prevede una clausola da duecento milioni. È un attaccante: insieme con Estevão Wllian , soprannominato Messinho , ala destra del Palmeiras , viene considerato un potenziale patrimonio della Next Gen brasiliana. Accordo fino al 2027, stipendio e bonus, la prospettiva di un futuro in Premier League con la maglia del Manchester City . Il Bahia appartiene alla galassia controllata dal fondo di Abu-Dhabi , come il Girona e il Palermo .

IL DEBUTTO - Ruan Pablo è un centravanti, ma può giocare anche sulla fascia: n metro e 83, classe 2008, scatto, progressione, i suoi gol nei tornei giovanili hanno fatto il giro del web. Nel Brasileirão Under 20 ha segnato una doppietta contro il Corinthians. Si è messo in luce anche durante la Copinha, una delle manifestazioni più prestigiose in Sudamerica. Il 25 luglio ha debuttato in Serie A: Rogerio Ceni, ex portiere da record del San Paolo e ora tecnico del Bahia, l’ha mandato in campo negli ultimi cinque minuti contro l’Atletico Goianiense. Un ingresso che ha contribuito a regalare il pareggio: è stato Jean Lucas a realizzare al 90’ il gol dell’1-1. Ruan Pablo ha due idoli: Endrick del Real Madrid e Vitor Roque del Barcellona. Il Bahia è una delle novità di questa prima parte del campionato. Settimo posto, trentuno punti in diciannove gare, il capocannoniere è Everaldo, sei gol, trentatré anni, nato in una città che si chiama Garibaldi, nel Rio Grande do Sul.