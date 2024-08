Miovski, ecco chi è l’erede di Dovbyk nel Girona

Il Girona ha cambiato tre centravanti in quattordici mesi. Nella scorsa estate ha salutato Taty Castellanos , tornato al New York City e passato alla Lazio per quindici milioni. Due settimane fa ha ceduto Artem Dovkyk alla Roma per trenta milioni e mezzo più 5,5 di bonus. Adesso ha preso Bojan Miovski , macedone, venticinque anni, un metro e 89, 44 gol in 97 partite con l’ Aberdeen . È stato scelto da Pere Guardiola , fratello di Pep e presidente del Girona, che è arrivato terzo nella Liga e si è qualificato per la SuperChampions . È costato 4,9 milioni, un affare in linea con le strategie aziendali del club catalano, allenato da Michel e controllato da Abu Dhabi United Group . Miovski è l’ultima intuizione di Guardiola junior, che ha creato un circolo virtuoso nel Girona: si compra, si valorizza e si vende, nel rispetto di una politica mirata all’autofinanziamento.

HA SFIORATO IL GENOA - È nato a Stip il 24 giugno del 1999, ha cominciato la carriera nel Bregalnica. È mancino: rapidità e potenza. Repertorio completo. Ha firmato un contratto fino al 2028. Nella Premiership, con la maglia dell’Aberdeen (che ha lanciato Lewis Ferguson, ora al Bologna), ha segnato 16 gol nel 2022-23 e altri 16 nel 2023-24. Senza contare i 12 totali nelle coppe. Ha lavorato con gli allenatori Jim Goodwin e Barry Robson. Prima di volare in Spagna, Miovski era stato seguito dal Genoa: era entrato nella lista dei possibili eredi di Mateo Retegui, volato all’Atalanta dopo l’infortunio ai legamenti che ha fermato Scamacca. Alla fine, però, il Genoa non ha trovato l’accordo con l’Aberdeen e ha deciso di puntare su Andrea Pinamonti, in prestito dal Sassuolo.

GLI ESAMI - Miovski ha girato l’Europa. È partito da Stip, ha giocato in Macedonia nel Bregalnica, nel Rabotnicki e nel Renova. Si è fatto conoscere in Azerbaigian con il Qarabag e in Ungheria con l’Mtk Budapest, in attesa di imporsi in Scozia. È entrato spesso nella Top 11 della Premiership, così come il danese Matt O’Riley, la mezzala del Celtic che potrebbe sostituire Teun Koopmeiners nell’Atalanta.