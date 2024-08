Sagnan, la Fiorentina cerca ancora in Ligue 1

Nicolas Valentini ha già firmato un contratto per quattro anni e mezzo con la Fiorentina. Ha sostenuto a Buenos Aires anche le visite mediche. Si svincolerà dal Boca Juniors il primo gennaio: ha un aereo prenotato per l’Italia. Il club di Commisso sta cercando di anticipare il suo arrivo al Viola Park. Ma i rapporti tra il Boca e il difensore sono gelidi. Divorzio traumatico. A costo zero. Lo strappo non è stato perdonato al giocatore, che ora sta vivendo da separato in casa. Si allena nel centro sportivo degli “xeneizes”, però non viene mai convocato dal tecnico Diego Hernán Martínez. La Fiorentina ha bisogno di sistemare subito la difesa. Vuole fare un altro tentativo per convincere il Boca a liberare Valentini. E’ disposta a riconoscere un indennizzo. Ma sta lavorando anche su una pista parallela: vuole prendere un altro centrale in attesa di gennaio, quando Valentini sarà a disposizione di Palladino.