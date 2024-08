Correia e le manovre del Napoli

È un Napoli che fa sognare. La personalità di Buongiorno in difesa. Un centrocampista universale come McTominay , 255 presenze e 29 gol nel Manchester United . La fantasia di David Neres , che ha vinto due campionati con l’ Ajax e uno con il Benfica . E poi il gigante Lukaku , che ha un feeling speciale con Antonio Conte e ha segnato 301 gol a livello di club e altri 85 con il Belgio . Ma il nuovo Napoli non finisce qui. Tiene aperta la trattativa per Gilmour , mediano del Brighton . E cerca un esterno di centrocampo, un jolly abituato a lavorare sulla fascia e ai movimenti del 3-4-3.

LA SOLUZIONE - Thierry Correia intriga: è portoghese, ha venticinque anni, gioca nel Valencia, è gestito da Jorge Mendes. Ha un contratto fino al 2026, il Napoli lo affascina. Strada aperta, si studia una soluzione. Corsa, intensità, ritmo, una spinta costante. Trentuno presenze e due assist nello scorso campionato spagnolo. È nato il 9 marzo del 1999 ad Amadora, è alto un metro e 76. Proviene dal settore giovanile dello Sporting Lisbona. È arrivato a Valencia nel 2019: operazione da dodici milioni. In Spagna è stato allenato anche da Rino Gattuso. Il Napoli l’ha studiato nelle prime due giornate contro il Barcellona e il Celta Vigo. Il Valencia ha cominciato la stagione in salita: due sconfitte, cinque gol subiti, il malumore dei tifosi per un mercato bloccato e la cessione del portiere georgiano Giorgi Mamardashvili, prenotato dal Liverpool per il 2025 in cambio di 45 milioni.