Matias Moreno e il blitz della Fiorentina

Da Montuori a Lojacono, da Passarella a Batistuta. La Fiorentina ha vissuto momenti speciali grazie agli argentini. Ora sta nascendo una difesa che è targata Primera Division. Il leader è Martinez Quarta, scuola River Plate: si è trasferito a Firenze nel 2020 e ha segnato 12 gol con la maglia viola. Cresce l’attesa per Matias Moreno, appena arrivato dal Belgrano per cinque milioni. E a gennaio c’è già un volo prenotato da Buenos Aires: Nicolas Valentini si svincolerà il 31 dicembre dal Boca Juniors. Operazione già definita. Contratto di quattro anni e mezzo. Visite mediche svolte. Cerchio chiuso, insomma. Inutili i tentativi di metterlo subito a disposizione di Palladino: non è stato liberato in anticipo dal club gialloblù.