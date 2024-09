Steijn incanta l’Olanda

Sem Steijn è la grande sorpresa del primo mese e mezzo di Eredivisie . Ha quasi ventitré anni, è un trequartista, gioca nel Twente : sei gol in sei partite, è il capocannoniere del campionato olandese, ora aspetta la convocazione in nazionale dal ct Ronald Koeman . Ha segnato allo Sparta Rotterdam e al Pec Zwolle , poi sono arrivate le due doppiette consecutive contro l’ Heerenveen e l’ Almere City . Steijn è un classico numero 10: ricorda il serbo Tadic per struttura fisica e caratteristiche. Inventa, salta il difensore, cambia cilindrata al Twente. A volte ragiona da falso nove, ha tempi di inserimento: agile, veloce, un metro e 73, destro naturale.

IL NODO - La sua situazione contrattuale sta richiamando l’attenzione dei club europei: può svincolarsi nell’estate del 2025, la trattativa per il rinnovo non è mai decollata. Il Twente, però, ha la possibilità di esercitare un’opzione per prolungare l’accordo di un altro anno, fino al 2026, evitando così il rischio di perdere Steijn a parametro zero. Dialogo aperto tra la società e i manager della Sp International, agenzia che cura gli interessi della mezzapunta. Steijn è cresciuto nell’Ado Den Haag. Ha giocato in prestito nel Vvv-Venlo e negli Emirati Arabi con l’Al-Wahda. Il Twente l’ha ingaggiato gratis nell’estate del 2022: trentadue gol e sei assist in ottantaquattro partite.