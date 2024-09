Pepelu, la novità della Spagna di Luis De la Fuente

Dopo l’estate delle grandi feste per la conquista dell’Europeo, il ct Luis De la Fuente ha iniziato a progettare il mondiale del 2026 in Canada, Messico e Stati Uniti. La sua Spagna vanta numeri straordinari: ventitré partite, diciotto vittorie, tre pareggi, due sconfitte, cinquantanove gol realizzati e sedici subiti. Sperimentare soluzioni rientra nella sua cultura di allenatore, che ha scelto di sviluppare la carriera solo a livello federale. Tra le sue nuove carte c’è un centrocampista del Valencia che De la Fuente ha cominciato a convocare dopo l’avventura in Germania. Si chiama Pepelu, è un mediano, ha ventisei anni: dinamismo, pressing, un metro e 86, senso tattico, sette partite e un assist in questa prima parte del campionato.