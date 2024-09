Elián Irala, il gioiello del San Lorenzo

Cori e affetto: la gente del Nuevo Gasómetro, lo stadio del San Lorenzo, si è legata a Elián Irala, vent’anni, batterie infinite, un pony-express che copre ogni zona del campo. Mediano-regista, un metro e 76, governa il gioco e cattura palloni. Maglia numero 17, destro, una storia cominciata su un campo in terra battuta a Castelar, provincia di Buenos Aires, dove è nato il 6 luglio del 2004. Tredici partite e due gol (al Talleres e al Platense) in Superliga. Otto presenze in Coppa Libertadores. È uno degli intoccabili del tecnico Leandro Romagnoli, ex trequartista del San Lorenzo, un monumento per i tifosi che frequentano il Nuevo Gasómetro: 43 anni, due campionati vinti da calciatore con il club rossoblù, 369 partite e 34 gol.