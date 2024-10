Parrott, la scuola del Tottenham e il poker nell’Az

E’ irlandese, è nato a Dublino e ha sfiorato l’esordio in Premier League con il Tottenham, che in estate ha deciso di cederlo in Olanda, all’Az Alkmaar. Troy Parrott si è ritagliato uno spazio importante nella squadra allenata dal belga Maarten Martens. E’ un centravanti, si è inserito subito, ha segnato cinque gol in campionato e uno in Europa League. E’ costato quattro milioni, l’Az è convinto di poterlo trasformare in un pezzo pregiato per il mercato.