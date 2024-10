Igor Jesus e il Botafogo a un passo dalla finale della Libertadores

La sua storia comincia a Cuiabá , nel Mato Grosso . Due passioni: il pallone e le figurine di Dragon Ball, come ha raccontato in qualche intervista. Igor Jesus è un centravanti, ha segnato cinque gol nel Brasileirão con il Botafogo e ha ricevuto la telefonata del ct Dorival Junior . Il suo 2024 sembra uscito da uno di quei fumetti manga che erano il suo passatempo preferito da bambino. L’11 ottobre ha esordito nella Seleçao . Subito titolare. E a segno contro il Cile , una sfida vinta dal Brasile per 2-1. Dorival Junior l’ha premiato. Gli ha consegnato le chiavi dell’attacco anche sei giorni dopo: 4-0 al Perù e assist a Luiz Henrique . La formula ha funzionato. Savinho , Raphinha e Rodrygo alle spalle di Igor Jesus. Mancava Vinicius Junior per infortunio.

IL CORITIBA - Ha ventitré anni, la sua carriera è a un bivio. È nato a Cuiabá il 25 febbraio del 2001. È alto un metro e 79, è un destro naturale. Ricorda per stile e caratteristiche Gabriel Jesus dell’Arsenal. Eleganza e rapidità. Ha cominciato a giocare nella squadra Under 15 del Coritiba. Il 23 gennaio del 2019 ha debuttato contro il Maringá (1-1). Ha segnato il primo gol, una settimana più tardi, all’Athletico Paranaense. All’inizio di ottobre del 2020, dopo 57 partite e 7 reti nel Coritiba, è stato ceduto allo Shabab Al-Ahli per due milioni di dollari. Negli Emirati Arabi è stato trattato come un principe. Contratto quadriennale, 43 gol e 20 assist.

A COSTO ZERO - Il Botafogo ha cominciato a corteggiarlo nello scorso gennaio. E a luglio, quando Igor Jesus ha chiuso il suo rapporto lo Shabab Al-Ahli, l’ha preso a parametro zero. Ottimo il rapporto con Artur Jorge, allenatore del Botafogo. Igor Jesus ha trasformato la squadra bianconera: un gol all’Atletico Goianiense, uno al Flamengo, uno all’Athletico Paranaense, la doppietta al Fortaleza. Decisivo anche in Coppa Libertadores: tre reti e due assist. Il Botafogo ha ipotecato la finale, dopo il 5-0 nella gara d’andata in casa contro il Peñarol. Mentre nell’altro match l’Atletico Mineiro ha battuto 3-0 il River Plate.