Stiller e il premio di Nagelsmann

PROSPETTIVE - Nel match con la Juve, davanti a Thuram jr e a Fagioli, è salito in cattedra. Dinamismo e personalità. Così ha blindato il suo posto nel gruppo di Nagelsmann, che sta rinnovando in modo profondo la Germania. È nato a Monaco il 4 aprile del 2001. Stiller occupa il ruolo di Goretzka, che attraversa un periodo difficile nel Bayern: è stato utilizzato in tutto 52 minuti dal nuovo allenatore Vincent Kompany. Ritmo, pressing, agilità, un metro e 83, calcio verticale. Tre presenze nella Germania: 5-0 all’Ungheria, 2-1 alla Bosnia, 1-0 all’Olanda. Contro la nazionale di Ronald Koeman è stato utilizzato per la prima volta da titolare, accanto ad Aleksandar Pavlovic, classe 2004, diamante del Bayern, club che non aveva creduto in passato nelle prospettive di Stiller, lasciato libero nel 2021. Una carriera sbocciata nell’Hoffenheim, che l'ha ceduto allo Stoccarda nell'estate 2023 per cinque milioni e mezzo. Ora ne vale quasi trenta.